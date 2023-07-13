Video Yaşam Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

13.07.2023 | 14:30

BOLU'da FETÖPDY soruşturması kapsamında devlet kurumlarına sızdıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si bugün adliyeye sevk edildi.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar'daki bir cezaevinde infaz koruma memurluğu yapan O.Y., Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan sağlık teknikeri İ.B. ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olan R.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ve Jandarma Teknik Okullar Komutanlığı (JATEK) sınavında örgüt mensuplarının TSK içerisine sızdırıldığına dair bilirkişi raporu bulunan ve belirtilen avantajlı grupta oldukları tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şehir merkezi ve Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden İ.B. ve R.A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.Y.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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