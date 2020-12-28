Video Yaşam Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video

Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video

Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video
28.12.2020 | 12:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti | Video 01:56
Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti | Video 28.12.2020 | 14:28
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtuğu feci kaza kamerada | Video 00:47
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtuğu feci kaza kamerada | Video 28.12.2020 | 13:59
İstanbul Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada | Video 01:04
İstanbul Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada | Video 28.12.2020 | 13:59
Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 02:32
Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 28.12.2020 | 11:55
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video 00:45
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video 28.12.2020 | 12:40
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı | Video 00:18
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı | Video 28.12.2020 | 12:40
Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video 02:14
Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video 28.12.2020 | 12:20
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 02:08
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 28.12.2020 | 12:16
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi | Video 01:01
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi | Video 28.12.2020 | 11:55
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 00:38
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 28.12.2020 | 11:44
SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video 01:44
SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video 28.12.2020 | 11:34
Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 01:19
Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 28.12.2020 | 11:23
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Aralık 2020 Pazartesi atv izle! Görgü tanığından çarpıcı ifade | Video 10:02
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Aralık 2020 Pazartesi atv izle! Görgü tanığından çarpıcı ifade | Video 28.12.2020 | 11:11
Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 02:16
Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 28.12.2020 | 11:08
Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video 02:00
Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video 28.12.2020 | 10:46
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video 01:36
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video 28.12.2020 | 10:57
Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 01:46
Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 28.12.2020 | 10:46
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti 04:25
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti 28.12.2020 | 10:11
Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video 00:47
Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video 28.12.2020 | 10:11
Yüksekova’da dolunay güzelliği | Video 01:38
Yüksekova’da dolunay güzelliği | Video 28.12.2020 | 10:41

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Koçumlar köyü Güldallar Mahallesi'nde Yusuf Çetintaş'a ait iki katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve 2 katlı evin tamamını etkisi altına alan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa itfaiyeleri ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evden çıkmayı başaran Yusuf Çetintaş'ın eşi Şehriye (72) ve kızı Şehriye Çetintaş'ın (43) yaşlı adamın evde olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri evde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede ev sahibi 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetintaş'ın cenazesi, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA