Video Yaşam Bolu'da kar sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video
Bolu'da kar sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video

Bolu'da kar sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video

06.02.2023 | 17:30

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışı sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

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