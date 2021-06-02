Bolu'da köyde yangın; 2 ahır, samanlık ve garaj yandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
Bolu'da köyde yangın; 2 ahır, samanlık ve garaj yandı 02.06.2021 | 09:17
03:20
01:58
Beyoğlu'nda halı fabrikasındaki yangın 6 katlı binaya sıçradı | Video 02.06.2021 | 08:54
00:56
Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı | Video 02.06.2021 | 08:54
08:27
Eyüpsultan’da kafeye silahlı saldırı kamerada | Video 02.06.2021 | 08:42
00:32
06:43
01:27
02:12
Başakşehir’de “kimyasal atık” paniği | Video 01.06.2021 | 15:40
00:45
Kayseri'de dilencinin sakladığı paralar bebek bezinden çıktı 01.06.2021 | 13:42
01:32
03:11
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga | Video 01.06.2021 | 15:19
02:29
AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto | Video 01.06.2021 | 15:07
01:25
Dolandırıcıların yöntemi yine aynı. 1 milyon lira vurgun yaptılar | Video 01.06.2021 | 14:53
00:51
Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 2 gözaltı | Video 01.06.2021 | 14:21
01:06
Masumlar Apartmanı 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 01.06.2021 | 14:03
04:34
Şehri birbirine katan manda ekipler tarafından yakalandı | Video 01.06.2021 | 12:41
04:10
İstanbul'da çakarlı araçlara denetim 01.06.2021 | 12:00
04:18
Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği 01.06.2021 | 13:05
Bolu merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde 2 ahır, samanlık ve garaj, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde meydana geldi. Hüseyin Yalçınkaya?ya ait içerisinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Metin Özcan?a ait ahır, samanlık ve garaja sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Özcan ve Yalçınkaya'nın araçları, zarar görmeden garajdan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 ahır, samanlık ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.