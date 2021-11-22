Bolu'da mağazadaki indirim izdihamına polis müdahale etti

Bolu'da, bir mağazada fiyatlarda yarı yarıya indirim yapılması nedeniyle izdiham oluştu. Sabahın erken saatlerinde yüzlere kişi kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın ederken, mağaza sahibi polis çağırmak zorunda kaldı.

Olay, önceki gün kentin işlek noktalarından biri olan İbni Sina Caddesi'nde bulunan bir ucuzluk mağazasında meydana geldi. Daha önceden indirim yapacağını duyuran mağazanın önünde bekleyen yüzlerce kişi, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Yarı yarıya uygulanan indirim nedeniyle vatandaşlar, ellerini ve çantalarını ürünlerle doldurdu. Adım atacak yer kalmayan mağazada, çok sayıda ürün de izdiham nedeniyle kırıldı. Mağaza sahibi, durumu polise haber verdi. Mağazaya gelen polis ekipleri, kalabalığı dışarıya çıkardı. İş yerinin kepenkleri kapatılarak müşteriler sırayla içeriye alındı.



Mağaza müdürü Ferhat Çalışkan, "Bolu'da yıllardır esnafız, burada faaliyet gösteriyoruz. Dolara inat ürünlerin fiyatını yarı yarıya indirdik. Milletimiz yararlansın diye yaptık. İlgi çok fazla oldu, beklemiyorduk bu kadar. İzdiham yaşandı. Ürünler kırıldı, kapıları kapatmak zorunda kaldık. Polis çağırdık. Teşekkür ederiz Bolu'ya. Sabah 7'de burası dolmuştu. Kapıları zor açtık. Kapıyı açar açmaz her yer birbirine girdi. Ama güzeldi satışlar. Çok aşırı kalabalıktı herkes her şeyi fazla fazla aldı. Herkese yetti fazlasıyla. Polisi çağırmak zorunda kaldık. Virüsten dolayı dışarı çıkardık. Kapıları kapattık. Daha sonra tek tek alarak yardımcı olduk." diye konuştu.

