Video Yaşam Bolu'da mest eden gün batımı | Video
Bolu'da mest eden gün batımı | Video

Bolu'da mest eden gün batımı | Video

08.01.2023 | 20:45

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerden görüntülenen gün batımı manzarası mest etti.

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