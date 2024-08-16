Bolu'da orman yangını 21'nci saatinde: Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı | Video
Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangını 21 saattir sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:00
00:45
Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun 16.08.2024 | 11:51
02:30
Kağıthane’de tartıştığı husumetlisini silahla başından vurdu! | Video 16.08.2024 | 11:26
00:17
02:45
01:33
Kaçakçılara 750 milyon liralık baskın… 9 depoda ele geçirildi 16.08.2024 | 11:05
00:14
Çorum’da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor 16.08.2024 | 10:57
02:03
Hatay’da 16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 16.08.2024 | 10:14
01:56
'Sıfır Bir' dizi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı | Video 16.08.2024 | 10:06
02:00
02:56
Bodrum’da kanlı baskın! Evi kurşun yağmuruna tuttular, 2 ölü | Video 16.08.2024 | 09:39
02:36
02:16
02:16
01:45
Manisa Gördes'teki 2 orman yangını devam ediyor 16.08.2024 | 08:52
00:40
05:10
02:16
Gaziantep'te halı fabrikasında yangın 16.08.2024 | 08:52
00:48
Tokat'ta 50 metre yükseklikten devrilen otomobil kazası kamerada | Video 15.08.2024 | 16:33
01:45
Bolu’da 2 ilçe arasında orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 15.08.2024 | 15:43