Video Yaşam Bolu'da otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti | Video

Bolu'da otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti | Video

Bolu'da otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti | Video
24.03.2021 | 09:09

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için otobüsten indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçtiği sırada kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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