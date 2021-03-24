Bolu'da otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti | Video

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için otobüsten indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçtiği sırada kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.