Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video
Bolu-Mudurnu karayolunda otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin, kamyona adeta ok gibi saplanarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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