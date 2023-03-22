Video Yaşam Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video
Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video

Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video

22.03.2023 | 12:38

Bolu-Mudurnu karayolunda otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin, kamyona adeta ok gibi saplanarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Bolu'nun Mudurnu karayolunda Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Ali Ceyhan idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Mehdi Atalay yönetimindeki kamyona adeta ok gibi saplandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ali Ceyhan ve yanında yolcu konumunda bulunan eşi Fatma Ceyhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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