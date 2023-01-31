Video Yaşam Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video

Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video

31.01.2023 | 01:25

Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkili oluyor. Yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki ’tako’ ile dünya rekoru kırıldı | Video 04:05
Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı | Video 31.01.2023 | 01:33
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video 02:19
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video 31.01.2023 | 01:25
Kar yolları kapattı, 70 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu | Video 02:40
Kar yolları kapattı, 70 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu | Video 30.01.2023 | 22:14
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video 01:29
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video 30.01.2023 | 21:35
Esra Erol’da eşinin duvardaki birileriyle iletişim halinde olduğunu söylemişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme! | Video 39:03
Esra Erol’da eşinin duvardaki birileriyle iletişim halinde olduğunu söylemişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme! | Video 30.01.2023 | 18:52
Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı başladı! Beykoz beyaza büründü | Video 02:41
Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı başladı! Beykoz beyaza büründü | Video 30.01.2023 | 17:11
Esenyurt’ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video 05:12
Esenyurt'ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video 30.01.2023 | 16:36
Kömür sobası patladı; iş yeri sahibi ve müşteriler korkulu dolu anlar yaşadı | Video 01:03
Kömür sobası patladı; iş yeri sahibi ve müşteriler korkulu dolu anlar yaşadı | Video 30.01.2023 | 16:36
İzmir’de 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi | Video 00:54
İzmir'de 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi | Video 30.01.2023 | 15:19
Esenler’deki kadın cinayeti kamerada: Yakınlarına, Canan’ı öldürdüm diye mesaj atmış! | Video 01:08
Esenler'deki kadın cinayeti kamerada: Yakınlarına, "Canan'ı öldürdüm" diye mesaj atmış! | Video 30.01.2023 | 16:00
Muğla’da dereye uçan araçta can veren Ceren’in son görüntüsü ortaya çıktı! Olay yerinde yardım çığlıkları... | Video 02:10
Muğla'da dereye uçan araçta can veren Ceren'in son görüntüsü ortaya çıktı! Olay yerinde yardım çığlıkları... | Video 30.01.2023 | 15:42
Cadde ortasında kavga ettiği şahıslara kurşun yağdırdı | Video 02:22
Cadde ortasında kavga ettiği şahıslara kurşun yağdırdı | Video 30.01.2023 | 15:38
Gaziantep’te evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
Gaziantep'te evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2023 | 15:05
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video 01:08
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video 30.01.2023 | 15:03
Zonguldak’ta kar manzaraları mest etti | Video 04:28
Zonguldak'ta kar manzaraları mest etti | Video 30.01.2023 | 14:41
ABD’de hamsi festivali büyük ilgi gördü | Video 04:25
ABD'de hamsi festivali büyük ilgi gördü | Video 30.01.2023 | 13:38
EYT ile emekli oldu, tüm ürünlerini 5 liradan sattı | Video 02:19
EYT ile emekli oldu, tüm ürünlerini 5 liradan sattı | Video 30.01.2023 | 13:38
Kuşadası’nda hırsızların pişkinliği pes dedirtti | Video 00:22
Kuşadası'nda hırsızların pişkinliği pes dedirtti | Video 30.01.2023 | 13:38
Kuşadası’nda hırsızların pişkinliği ’pes’ dedirtti: Elimizden gelseydi yıkatacaktık, teşekkürler adamsın | Video 00:22
Kuşadası'nda hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: "Elimizden gelseydi yıkatacaktık, teşekkürler adamsın" | Video 30.01.2023 | 14:07
Kazada ölen Ceren’in son görüntüleri, doğum günü kutlamasından | Video 02:21
Kazada ölen Ceren'in son görüntüleri, doğum günü kutlamasından | Video 30.01.2023 | 13:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA