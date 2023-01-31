Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video
Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkili oluyor. Yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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