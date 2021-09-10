Video Yaşam Bolu'da TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı

Bolu'da TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı

Bolu'da TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı
10.09.2021 | 10:50

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Bolu'da, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk'ün obezite hastası olması nedeniyle, olay yerinde yaklaşık yarım saat obez ambulansının gelmesi beklendi. Ambulansın gelmesiyle Öztürk, 11 kişi tarafından kaldırılarak ambulansa bindirildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Bolu ile Mengen Gökçesu karayolunun Değirmenbeli mevkiinde meydana geldi. Özcan Ertuğrul'un kullandığı 14 ABG 851 plakalı TIR ile karşı yönden gelen tekstil işçilerini taşıyan Dursun Öztürk idaresindeki 14 BJ 765 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazada, yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk, obezite hastası olması nedeniyle standart ambulansa bindirilemedi. Olay yerinde yaklaşık yarım saat boyunca sedyesi ve kabini daha büyük olan obez ambulansının gelmesi beklendi. Öztürk ambulansın gelmesini beklerken, yanına gelen aile bireyleri onu sakinleştirerek acısını hafifletmeye çalıştı. Ambulansın gelmesiyle birlikte Öztürk, 11 kişi tarafından kaldırılarak ambulansa bindirildi. Öztürk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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