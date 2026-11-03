Bolu'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu | Video
03 Kasım 2026 10:57
Bolu’nun Gerede ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Bolu-Karabük kara yolunda gece saatlerinde hareket halindeki 34 FEH 534 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. Yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yollarına devam etti. Otobüsün yandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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