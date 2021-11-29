Video Yaşam Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı! | Video
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı! | Video

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı! | Video

29.11.2021 | 13:07

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Bolu’da, yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 58 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen otobüs TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste bulunan yolcular üzerinde yapılan aramalarda K.Ö. isimli yolcuda 58 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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