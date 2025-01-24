Bolu'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi | Video 24.01.2025 | 16:41 Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi. Bu şüphelilerinin 9'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişi Bolu Adliyesi'ne getirildi. Şahıslar, adliyenin arka kısmında bulunan otoparktan ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü.