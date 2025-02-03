Video Yaşam Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Buse Dayı'nın okulunda anma töreni düzenlendi | Video
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Buse Dayı'nın okulunda anma töreni düzenlendi | Video

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Buse Dayı'nın okulunda anma töreni düzenlendi | Video

03.02.2025 | 12:33

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında ailesi ile birlikte hayatını kaybeden Buse Dayı, eğitim aldığı okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Okulundaki konferans salonuna "Buse Dayı" ismi verildi.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında hayatını yitiren "Dayı" ailesinin 12 yaşındaki ferdi Buse Dayı, eğitim gördüğü BÜMED MEÇ Koşuyolu Ortaokulu'nda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından isminin verildiği "Buse Dayı Konferans Salonu'nda" anıldı. Anma törenine Okul Müdürü Cihat Zengin, Rehberlik Öğretmeni Klinik Psikolog Dilara Gonce ve Buse Dayı'nın sınıf arkadaşları katıldı.

"BUSE BİZİM KALBİMİZDE VE HATIRALARIMIZDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"
Törende konuşan Rehberlik Öğretmeni ve Klinik Psikolog Dilara Gonce, "Bugün burada, hepimizi üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşımızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Böyle zamanlarda üzüntü, şaşkınlık, hatta bazen anlamakta zorlandığımız duygular hissetmek çok normaldir. Yas hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir. Buse bizim kalbimizde ve hatıralarımızda yaşamaya devam edecek. Onu güzel hatıralarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Sevgili Buse, seninle geçirdiğimiz her an değerliydi. Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Şimdi bir arada olamasak da kalbimizde hep bizimle olacaksın. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız." dedi.

Törenin ardından, Buse Dayı için hazırlanan anı defterine sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, hatıralarını yazarak duygularını dile getirdi.

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