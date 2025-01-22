Bolu'daki yangında hayatını kaybeden kadın Kayseri'de toprağa verildi | Video
Bolu Kartaltepe'de bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Eslem Uyanık, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, Eslem Uyanık'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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