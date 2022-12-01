Bomba gibi patlayan trafo mahalleyi korkuttu! Patlama anı kamerada | Video

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Küçükçekmece’de, henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan trafo paniğe neden oldu. Trafonun patlama anı kameraya yansıdı.
Büyük bir patlama olduğunu anlatan görgü tanığı İsmail Lale, "Burada çok ilginç bir patlama oldu, ilk başta küçük bir ses geldi, sonra büyük sesler geldi, alev aldı. Sonra itfaiye geldi hemen müdahale etti ama çok şiddetli ses geldi" dedi.