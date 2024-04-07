"Bomba var" diyerek Bakırköy'ü birbirine katan iki kadın adliyeye sevk edildi | Video 07.04.2024 | 13:04 Bakırköy'de sosyete pazarında hırsızlık yaparken yakalanınca "bomba var" diye bağırıp ortalığı birbirine katan 2 kadın, adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında dün yaşanan olayda şüpheli kadınlar hırsızlık yaparken yakalanmış, ardından "bomba var" diye bağırarak ortalığı birbirine katmıştı. Bayram nedeniyle yoğun olan pazarda bir anda büyük panik yaşanmış, kaçarken yere düşenler olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pazarı boşaltmış, şüpheli M.G., İ.P. ile yaşı küçük G.P. ve E.N.A.'yı olay yerinde yakalayarak gözaltına almıştı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan M.G. ve İ.P. adliyeye sevk edildi.