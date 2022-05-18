Video Yaşam "Boncuk" ismini verdiği kuzu, çocuğu gibi peşinden ayrılmıyor | Video

"Boncuk" ismini verdiği kuzu, çocuğu gibi peşinden ayrılmıyor | Video

18.05.2022 | 11:16

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Zonguldak Alaplı ilçesinde 59 yaşındaki Seyhan Karatan’ın 10 günlükken yanına alarak biberonla büyüttüğü Boncuk isimli kuzusu bir an olsun yanından ayrılmıyor.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Seyhan Karatan, evinin içinde büyüttüğü kuzuyu çocuğuymuş gibi ilgileniyor. Karatan, 10 günlükken aldığı kuzuyu 2 aydır besliyor. Seyhan Karatan evcil hayvan gibi peşinden giden Boncuk isimli kuzu, sahibin izinde yaya geçidinden geçiyor, kaldırımda zıplıyor, insanların ilgi odağı oluyor.

Markete, bakkala, manava, hatta pikniğe bile kuzusuyla beraber gittiğini belirten Seyhan Karatan "on günlük olarak sahiplendik, şu an iki aylık ,nereye gidersek oraya gidiyor. Her şeyi yiyor, adeta bizim çocuğumuz gibi oldu " dedi.

"EVİMİZİN BİR ÇOCUĞU GİBİ OLDU"
Kuzuyu kendi çocukları gibi beslediklerini anlatan 59 yaşındaki Seyhan Karatan ise şunları söyledi:
"Onlar sevgiyi hisseden hayvanlar. ben bunu 10 günlük olunca aldım ve iki aydır benimle yaşıyor. benimle beraber ben nereye gidersem buda oraya gidiyor. Ben neredeysem buda orada. Ev içinde ben oturuyorum oda oturuyor. Ben yatınca buda yatıyor. Kalkınca buda kalkıyor, başka işi gücü yok zaten. Ancak benimle duruyor, başka kimseyle durmuyor. Önceden alıştırdığım için tuvalete girip ihtiyacını oraya yapıyor. oraya bir pas pas koyuyorsunuz, oraya girip çıkıyor. Eve girerken ayaklar temizleniyor. Benden daha temizdir, Nereye gidersek arkamızdan geliyor. Asla kesmeye düşünmüyorum, elimle büyüttüğüm yavrularım benim onlar, kıyamam" ifadelerini kullandı.

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