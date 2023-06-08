Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı: 16 tutuklama | Video 08.06.2023 | 16:13 İstanbul’da 16 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Sekiz kilo 960 gram uyuşturucu madde ve dört bin 204 uyuşturucu hap ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yedi kilo 10 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir kilo 950 gram Marihuana maddesi, dört bin 204 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, bir büyük boy terazi, çok sayıda şeffaf vakumlu poşet, bir adet vakumlama ve yapıştırma aleti, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 430 lira nakit para, bir av tüfeği, iki av tüfeği kartuşu ve iki mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcılarının tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.