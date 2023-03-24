Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik polisi, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Y.'yi yaptıkları takip sonucu Derebahçe Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan M.Y.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, bin 450 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
İki ayrı operasyonda gözaltına alınan K.D. ve M.Y. polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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