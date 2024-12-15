Video Yaşam Borç nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü, annesini poşetle boğdu | Video
Borç nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü, annesini poşetle boğdu | Video

Borç nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü, annesini poşetle boğdu | Video

15.12.2024 | 08:29

Sivas’ta borç yüzünden tartıştığı annesini boğarak kardeşini ise tabancayla vurarak öldüren şüpheli evlat yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne boğularak oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelmenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kardeş H.K gözaltına alındı. H.K.'nin olayı dün gerçekleştirdiği ve borç alacağı nedeniyle cinayetleri işlediği öğrenildi.
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