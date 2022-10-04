Video Yaşam Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede | Video
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede | Video

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede | Video

04.10.2022 | 10:24

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İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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