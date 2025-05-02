Video Yaşam Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

02.05.2025 | 13:43

Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca soruşturma başlatılmış, bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerde bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri sona erdi. 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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