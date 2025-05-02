Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri sona erdi. 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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