Video Yaşam Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyonluk vurgun: 130'u aşkın mağdur var | Video
Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyonluk vurgun: 130'u aşkın mağdur var | Video

Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyonluk vurgun: 130'u aşkın mağdur var | Video

15.11.2022 | 13:44

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İzmir polisi, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek borsa yatırımlarıyla ilgili paylaşımlar yapan, yüksek kazanç vaadiyle kendisiyle iletişime geçenleri dolandıranlara yönelik ikinci operasyonu yaptı. Ekipler, 19 kişinin ifadelerinden yola çıkarak 20 kişiyi daha tespit ederken, 130’u aşkın kişinin dolandırıldığı, 2.5 milyonluk vurgun yapıldığı belirlendi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan verdikleri vaatlerle dolandırıcılık yapan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İzmir polisi, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek borsa yatırımlarıyla ilgili paylaşımlar yapan, akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak dolandıran şebekeye yönelik 16 Eylül 2022 tarihinde operasyon yapmış ve 19 kişiyi yakalamıştı.

10 İLDE İKİNCİ DALGA OPERASYON: 17 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Ekipler, gözaltındaki kişilerin ifadeleri, operasyonda ele geçirilen belgelerin incelenmesi doğrultusunda yeni bir çalışma yürüttü. Şüphelilerin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha tespit edilirken; İzmir, Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır, Mardin olmak üzere 10 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonda, şebekeden 17 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

İŞTE YÖNTEMLERİ: 130'U AŞKIN KİŞİ DOLANDIRILDI, 2,5 MİLYONLUK VURGUN VAR
Önce sosyal medya hesaplarını ele geçiren şebeke üyeleri, daha sonrada bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayan zanlılar, kendileri ile iletişime geçen kişilerden "yüksek kazanç" vaadi ile yatırım danışmanlığı adı altında ücret talep ediyor. Bununla da sınırlı kalmayan dolandırıcılar, yine tuzağa düşürdükleri kişileri yüksek meblağlarda para kazandırdıklarına inandırarak, sahte dekont düzenleyip gönderiyor.

Yine zanlıların, kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında tekrar para aldıkları, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına ise mağdurlara Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resimler gönderdikleri de belirlendi. Bu yöntemle İzmir'de 15 kişinin 401 bin 964 TL, Türkiye genelinde ise 121 şahsın 2 milyon TL dolandırıldığı, toplamda 130'u aşkın kişiden 2,5 milyonluk bir vurgunun yapıldığı tespit edildi.

İlk operasyonda ise gözaltına alınan 19 kişiden 5'inin tutuklandığı, ikinci operasyonda yakalanan 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği, 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.

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