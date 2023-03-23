Video Yaşam Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı | Video
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı | Video

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı | Video

23.03.2023 | 08:35

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde meydan geldi. Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı. Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirildi. Olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler boru hattından sızan petrolü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri’ne aktı | Video 00:43
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı | Video 23.03.2023 | 08:35
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 00:52
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 23.03.2023 | 09:20
İzmir’de fabrikada 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:57
İzmir'de fabrikada 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 23.03.2023 | 09:26
Beyoğlu’nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi | Video 04:46
Beyoğlu’nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi | Video 23.03.2023 | 08:35
Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı | Video 04:45
Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı | Video 23.03.2023 | 09:19
Cevizlibağ tramvay durağında bir şahıs tramvayın altına sıkıştı | Video 03:03
Cevizlibağ tramvay durağında bir şahıs tramvayın altına sıkıştı | Video 23.03.2023 | 00:34
İlk sahur öncesi fırın tezgahlarında pideler yerini aldı | Video 03:23
İlk sahur öncesi fırın tezgahlarında pideler yerini aldı | Video 22.03.2023 | 23:40
İstanbul Çamlıca Camii’nde ilk teravih namazı | Video 02:11
İstanbul Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazı | Video 22.03.2023 | 23:25
Çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti | Video 02:50
Çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti | Video 22.03.2023 | 19:33
Umman’da şaşırtan görüntü! Umman’da çöl denize döndü | Video 01:08
Umman’da şaşırtan görüntü! Umman'da çöl denize döndü | Video 22.03.2023 | 17:54
Tuzla’da liseli gençlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 04:34
Tuzla'da liseli gençlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.03.2023 | 16:14
Depremde öldü diye düşündükleri balıkları 44 gün sonra canlı çıktı | Video 02:36
Depremde öldü diye düşündükleri balıkları 44 gün sonra canlı çıktı | Video 22.03.2023 | 16:32
Şanlıurfa’da selde kaybolan tır sürücüsü 8 gündür aranıyor | Video 07:03
Şanlıurfa’da selde kaybolan tır sürücüsü 8 gündür aranıyor | Video 22.03.2023 | 16:14
Tartıştığı adamı bacağından vurup kovaladı! O anlar kamerada | Video 01:40
Tartıştığı adamı bacağından vurup kovaladı! O anlar kamerada | Video 22.03.2023 | 16:24
Müge Anlı’da şoke eden sözler: Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi! | Video 09:52
Müge Anlı'da şoke eden sözler: "Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi!" | Video 22.03.2023 | 15:16
Yeşil sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi | Video 03:09
Yeşil sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi | Video 22.03.2023 | 15:26
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 00:59
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 22.03.2023 | 14:54
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 00:51
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 22.03.2023 | 14:53
Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 02:51
Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 22.03.2023 | 14:41
Uzman isim uyardı! İstanbul’da beklerken Trabzon’da her an deprem olabilir | Video 04:57
Uzman isim uyardı! "İstanbul'da beklerken Trabzon'da her an deprem olabilir" | Video 22.03.2023 | 14:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA