Video Yaşam Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi | Video
Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi | Video

Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi | Video

17.09.2022 | 10:42

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Gaziantep’te polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan boruların içerisine gizlenmiş halde 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki verdiği bir araçta yapılan aramada, 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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