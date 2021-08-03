Video Yaşam Boş araziye ekilen binlerce kök hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı | Video

Boş araziye ekilen binlerce kök hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı | Video

Boş araziye ekilen binlerce kök hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı | Video
03.08.2021 | 18:15

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Tekirdağ’da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2617 kök hint keneviri ele geçirdi.

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