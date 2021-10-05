Boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video

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Bursa’da bir kişi bacağından tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri şahsın kendi kendine vurma ihtimali üzerinde duruyor.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar boş bir arsada hareketsiz erkek şahsın yattığını görüp polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 44 yaşındaki Adem Parlak bacağına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan ilk belirlemelere göre Adem Parlak (44) kendisini kazara vurabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan tabanca Parlak'ın cesedinden 5 metre uzaklıkta bulunurken Parlak'ın kemerini çıkartıp kendine tampon ile ilk müdahale etmeye çalıştığı belirtildi. Parlak'ın acı haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Genç adamın cesedi Cumhuriyet Baş Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.