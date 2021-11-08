Boş havuza düşen köpek kurtarıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir villanın boş havuzuna düşen köpek belediye ekibince kurtarıldı.
Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir villanın bahçesindeki boş havuza düşen köpeği gören ev sahibi, köpeği havuzdan çıkarmaya çalıştı. Ev sahibi, köpeğin havuzdan çıkması için kalasları havuza indirdi. Ancak, ürktüğü görülen köpek havuzdan çıkmadı. Bunun üzerine belediyeye haber verildi. Havuza inen bir görevli hayvan yakalama aparatı ile köpeği yakaladı. Köpek havuzdan çıkarılırken, yeni doğum yaptığının anlaşılması üzerine bulunduğu bölgede bırakıldı.