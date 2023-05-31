Boş yolda motosiklet ve bisiklet kafa kafaya böyle çarpıştı | Video
Bursa’da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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