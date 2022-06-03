Video Yaşam Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüsüne suçüstü! Şüpheli genç kadın gözyaşlarını tutamadı | Video
Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüsüne suçüstü! Şüpheli genç kadın gözyaşlarını tutamadı | Video

Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüsüne suçüstü! Şüpheli genç kadın gözyaşlarını tutamadı | Video

03.06.2022 | 11:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüsüne suçüstü! Şüpheli genç kadın gözyaşlarını tutamadı | Video 04:03
Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüsüne suçüstü! Şüpheli genç kadın gözyaşlarını tutamadı | Video 03.06.2022 | 11:22
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 01:13
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 03.06.2022 | 11:22
500 kınalı keklik Namaz Dağı’nda özgürlüğe kanat çırptı | Video 05:26
500 kınalı keklik Namaz Dağı’nda özgürlüğe kanat çırptı | Video 03.06.2022 | 11:02
Cips hırsızı karga kamerada | Video 01:04
Cips hırsızı karga kamerada | Video 03.06.2022 | 11:02
İsveç’te eşini öldürmeye teşebbüs eden şahıs, Kuşadası’nda yakalandı | Video 00:13
İsveç’te eşini öldürmeye teşebbüs eden şahıs, Kuşadası'nda yakalandı | Video 03.06.2022 | 11:02
Aleyna Tilki kız kardeşi Ayça Tilki ile çılgınlar gibi dans etti! O anları sosyal medyada çok konuşuldu | Video 00:35
Aleyna Tilki kız kardeşi Ayça Tilki ile çılgınlar gibi dans etti! O anları sosyal medyada çok konuşuldu | Video 03.06.2022 | 10:51
Marmara’nın ilk rafting parkuru yabancı turistler ağırlamaya hazırlanıyor | Video 04:25
Marmara’nın ilk rafting parkuru yabancı turistler ağırlamaya hazırlanıyor | Video 03.06.2022 | 09:48
İstanbul manzaralı dev gemide sinema keyfi | Video 04:13
İstanbul manzaralı dev gemide sinema keyfi | Video 03.06.2022 | 09:48
Müge Anlı’da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Seni öldüreyim mi? diye bir ses geldi... | Video 02:53
Müge Anlı'da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! "Seni öldüreyim mi?" diye bir ses geldi... | Video 03.06.2022 | 09:59
Adana’da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası | Video 01:40
Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası | Video 03.06.2022 | 09:48
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 00:31
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 03.06.2022 | 09:23
Türk sinemasının Rambo’su Sönmez Yıkılmaz vefat etti | Video 00:48
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti | Video 03.06.2022 | 09:34
Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı! O anlar kamerada | Video 00:29
Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı! O anlar kamerada | Video 03.06.2022 | 08:51
Ankara’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video 01:32
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video 03.06.2022 | 08:52
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı | Video 02:11
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı | Video 03.06.2022 | 08:44
Gaziosmanpaşa’da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 02:19
Gaziosmanpaşa'da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 03.06.2022 | 08:43
Bodrum katta çıkan yangında 1’i hamile 2 kişi zehirlendi | Video 03:22
Bodrum katta çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi zehirlendi | Video 03.06.2022 | 08:43
Yol ortasında para dolu poşet buldu | Video 01:07
Yol ortasında para dolu poşet buldu | Video 03.06.2022 | 08:52
Kadıköy’de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü | Video 01:48
Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü | Video 03.06.2022 | 08:43
Son dakika: Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’dan üzen haber! Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti | Video 01:22
Son dakika: Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz'dan üzen haber! Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti | Video 03.06.2022 | 00:34

Antalya’da boşaltılan bir bankanın kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştıkları ileri sürülen biri kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kelepçelenip gözaltına alınan şüphelilerden genç kadının uzun süre ağladığı gözlenirken, çevredekiler olan biteni film izler gibi izledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekiplerinin şüphelenip takibe aldıkları biri kadın 3 kişi, boşaltılmış 3 katlı faal olmayan bir bankanın kapısındaki kilidi kırarak içeri girmek istedi. Tam bu sırada ekipler, şüphelileri yakaladı. Üzerlerinden hırsızlıkta kullanılan bazı aletler çıkan şüpheliler, kelepçelenip gözaltına alındı. Etrafta inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilere ait bir bisikleti de muhafaza altına aldı.

ÇEVREDEKİLER FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ
İsmi öğrenilemeyen şüphelilerden genç bir kadın ise, polisin sözlü sorgusu sırasında uzun süre gözyaşı döktü. Gazetecilerin kendisini görüntülemesine 'hepinizden davacı olacağım' diyerek tepki gösteren kadın, ardından diğer şüphelilerle birlikte ekip otosuna bindirildi. Hırsızlık yapmadıklarını savunan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Ekiplerin haber vermesi üzerine bir süre sonra bankanın yetkilisi de olay yerine geldi. Yetkili boşaltılmış binaya girip içeriden bir şeyler alınıp alınmadığını kontrol etti.

Tüm olup bitenleri ise çevredeki vatandaşlar caddeden, evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden film izler gibi izledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA