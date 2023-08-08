Boşaltılan binada asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü | Video 08.08.2023 | 16:07 DİYARBAKIR'da boşaltılan binaya girip, asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşen K.E. (23), ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı Azizoğlu Sitesi'nde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı binaya giren K.E., iddiaya göre asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerince çıkarılıp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan K.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.