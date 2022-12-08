Video Yaşam Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video

Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video

08.12.2022 | 16:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 kızını öldüren müezzin: Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum | Video 02:35
3 kızını öldüren müezzin: "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum" | Video 08.12.2022 | 16:43
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 01:45
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 08.12.2022 | 16:43
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 01:47
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 01:45
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:13
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:14
’Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi’ iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 02:26
'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 08.12.2022 | 15:52
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç! | Video 03:54
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: "Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!" | Video 08.12.2022 | 16:00
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 00:35
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 08.12.2022 | 15:17
Bursa’da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 00:55
Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 08.12.2022 | 15:24
Bursa’da gaybubet evlerine baskın! İçerisinde eski hakimlerin de olduğu 9 gözaltı | Video 00:43
Bursa'da gaybubet evlerine baskın! İçerisinde eski hakimlerin de olduğu 9 gözaltı | Video 08.12.2022 | 15:17
Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:51
Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 08.12.2022 | 15:14
Şişli’de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 00:45
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 08.12.2022 | 15:14
İki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 01:14
İki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 08.12.2022 | 15:13
Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video 08:27
Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video 08.12.2022 | 14:20
Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video 02:06
Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video 08.12.2022 | 13:57
Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video 02:45
Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video 08.12.2022 | 12:32
Fatih’te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 02:18
Fatih'te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 08.12.2022 | 12:32
İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video 01:01
İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video 08.12.2022 | 12:32
Müge Anlı’da üfürükçüyü tanıyan izleyici yaşadıklarını anlattı! Bize şeytan tırnağı diye... | Video 04:41
Müge Anlı'da üfürükçüyü tanıyan izleyici yaşadıklarını anlattı! "Bize şeytan tırnağı diye..." | Video 08.12.2022 | 12:13
İmalatta suçüstü yakalandılar! Üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:09
İmalatta suçüstü yakalandılar! Üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi | Video 08.12.2022 | 12:10

Kayseri’de boşandığı eşi ve arkadaşını sokak ortasında kurşun yağdırarak yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede kendini savunan sanık, “Niyetim vurmak değildi” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz 25 Haziran'da Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşandığı eşi C.Ü. ile arkadaşı E.S.'yi bir süre takip eden C.Ö., yanında bulundurduğu silah ile ikiliye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği C.Ü. ve E.S. yaralanırken, olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler C.Ü. ve arkadaşı E.S., tutuklu sanık C.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede olay anını anlatan C.Ü., "C.Ö., uzaklaştırması olduğu için uzun süredir çocuğu görmüyordu. Karakola "çocuğumu göstermiyorlar" diye gitmiş. Beni karakoldan aradılar. Bende "çocuğu göstereceğim, dediğim yere gelsin" dedim. Arkadaşım E.S.'nin de ablasının evine yakın bir yerdi E.S. de benimle geldi. Çocuğu verdik. O sırada silahını çıkardı ve 3, E.S.'ye de 2 sefer ateş etti. Şikayetçi değilim" dedi. C.Ü.'nün arkadaşı E.S. de, şikayetçi olmadığını söyledi.

"NİYETİM VURMAK DEĞİLDİ"
Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık C.Ö. ise, "Ben sadece korkutmak istedim. Niyetim vurmak değildi. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti sağlık raporu alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA