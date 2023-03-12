Video Yaşam Boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu | Video
Boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu | Video

Boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu | Video

12.03.2023 | 08:30

Bilecik’te 5 yıl önce boşandığı boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 5 yıl önce boşandığı Ümran Ü., beraberinde arkadaşı Metehan Y. ile sokakta yürürken karşılaştığı Ahmet K. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonucu Ahmet K. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Ümran Ü. ile Metehan Y.'nin bacaklarına ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Metehan Y. bir vatandaş tarafından otomobille, Ümran Ü. İse olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ümran Ü.'nün ameliyata alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Ahmet K.'yi kısa sürede yakaladı.

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