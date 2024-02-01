Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video
Aksaray'da boşandığı eşini iş çıkışında ayağından ve bacağından bıçaklayarak yaralayan eski koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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