Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video

19.08.2025 | 12:44

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının, daha önce de eşi tarafından ayaklarından vurulduğu ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta, dün takside boşanma aşamasındaki eşi Kemal Demir(29) tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nazlı Demir'in (24), geçtiğimiz aylarda da kocası tarafından silahla ayağından vurularak yaralandığı ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi.
Kemal Demir, eşine saldırı sonrası intihar ederek hayatını kaybetmişti. Aynı olayda, saldırı sırasında ticari taksi sürücüsü sürücüsü İ.Y. de yaralanmıştı.
