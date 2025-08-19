Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının, daha önce de eşi tarafından ayaklarından vurulduğu ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi.
Kemal Demir, eşine saldırı sonrası intihar ederek hayatını kaybetmişti. Aynı olayda, saldırı sırasında ticari taksi sürücüsü sürücüsü İ.Y. de yaralanmıştı.
