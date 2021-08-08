Video Yaşam Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video

Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video

Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video
08.08.2021 | 14:07

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Sevil Kırmacı’nın boşanmak üzere olduğu eşinin silahlı saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Adapazarı ilçesinde yaşayan ve 12 yıldır tanıdığı İ.K. ile 3 ay önce evlenen 43 yaşındaki Sevil Kırmacı, evliliğinin ilk günlerinden itibaren yaşanan tartışmalar sebebiyle boşanmak istediğini söyledi. Duruma sinirlenen İ.K., hem Sevil Kırmacı'yı hem de ailesini öldürmekle tehdit edince Kırmacı, olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 2 aylık hamile olduğunu ve yaşanan bu olaylar sebebiyle çocuğunu kaybettiğini belirten Sevil Kırmacı, 26 Temmuz Pazartesi günü çalıştığı işyerinden servis aracıyla giderken silahlı saldırıya uğradı. Şirket aracı içindeyken ayrılmak istediği eşi İ.K.'nin saldırısına uğrayan kadın ve iş arkadaşları ve çalıştığı firmanın yakınlarında bulunan jandarma karakoluna gittiğini belirtti. Sevil Kırmacı, yaklaşık 1 ay öncede kardeşinin İ.K.'nin yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Bu saldırıda ise fail olarak gözaltına alınan İ.K.'nın serbest kaldığını belirten Sevil Kırmacı, sesini yetkililere duyurmak istediğini duyuramadığı taktirde ise canından olacağını da dile getirmişti.

SALDIRI ANI KAMERADA
Sevil Kırmacı'nın çalıştığı işyerinin önünde, boşanmak üzere olduğu eşinin silahlı saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; İ.K.'nin hafif ticari araç ile bölgeye geldiği ve elindeki silah ile Sevil Kırmacı'nın içerisinde bulunduğu araca ateş açarak daha sonrasında ise uzaklaştığı görüldü.

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