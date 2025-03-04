Video Yaşam Boşanma aşamasındaki eşine kabusu yaşattı! Araçla çarpıp öldürmeye çalıştı: İşte o anlar! | Video
Boşanma aşamasındaki eşine kabusu yaşattı! Araçla çarpıp öldürmeye çalıştı: İşte o anlar! | Video

Boşanma aşamasındaki eşine kabusu yaşattı! Araçla çarpıp öldürmeye çalıştı: İşte o anlar! | Video

04.03.2025 | 14:32

İstanbul Çatalca’da Kerem D., isimli şahıs boşanma aşamasında olan eşine kasten araçla çarparak yaraladı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerem D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gamze D.: “Yoluma devam ederken aracı geriye doğru hızlı bir şekilde sürdü. Çöp konteyneri ve araç arasında ezilmeme sebep oldu”

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Korkunç olay Çatalca'da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Kerem D., eşi işe boşanma aşamasındaydı ve uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Karara uymayan Kerem D., eşinin bulunduğu alana aracı ile geldi. Aracı ile hız yapan Kerem D., eşinin yanından önce geçti sonra da geri manevra yaparak talihsiz kadına sert bir şekilde kasten çarptı. Yaşanan dehşet anları da güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. Olaydan şans eseri yaralanarak kurtulan Gamze D., Kerem D.'den şikayetçi oldu. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerem D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ONU GÖRMEDİM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Kerem D., şunları söyledi: "Eşim ile boşanma aşamasındayım. Müşterek üç çocuğumuz var. Boşanma aşamasında çocukların geçici velayeti şahsıma, ortak ikametimizin kullanımı eşime bırakıldı. Çocuklarımdan biri sağlık sorunları yaşıyor. Sürekli kullandığı solunum cihazı Gamze'de kalmıştı. Kendisinden cihazı istedim.

Beni kapalı pazar yerine çağırdı. Cihazları bana orada teslim edecekti. Babam ve oğlumla söz konusu yere geldim. Cihazı teslim aldım. Kendisi ile boşanma konusunda konuşmak istedim. Bunu kabul etmedi. Aracımın yanından gitti. Aracım ile manevra yaparken aracım arka taraftaki çöp kenteynerine çarptı. Hızlı değildim. Onu kesinlikle görmedim"

"EZİLMEME SEBEP OLDU"
Korkunç olayda yaralanan Gamze D., ifadesinde şunları söyledi: "Kerem D., boşanma aşamasında olduğum resmi nikahlı eşim oluyor. Kendisi hakkında önleyici tedbir talebim de var. Olay günü pazar yolu üzerinde yürüyordum. Kerem araçla yanımdan geçti. Şoför koltuğunda kendisini net bir şekilde gördüm. Yoluma devam ederken aracı geriye doğru hızlı bir şekilde sürdü. Çöp konteyneri ve araç arasında ezilmeme sebep oldu. Araç bana çarptığı sırada havaya sıçradı. Ardından yere düştüm. Sol omzumda ağrı hissettim. Sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırıldım. Bu şahıstan şikayetçiyim"

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