Video Yaşam Boşanma aşamasındaki eşine silah çekip arabaya bindirmeye çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video
Boşanma aşamasındaki eşine silah çekip arabaya bindirmeye çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video

Boşanma aşamasındaki eşine silah çekip arabaya bindirmeye çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video

15.06.2023 | 09:05

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin önünü kesen şahıs, tabanca zoruyla kadını araca bindirmeye çalıştı. Korku dolu anlar, kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 18.00 sıralarında Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.'nin önünü keserek silah doğrulttu. Kadına tehditler savuran ve küfür eden Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalıştı. Market alışverişi dönüşü neye uğradığını şaşıran kadın, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Yüzünde cerrahi maske bulunan Sadık Ş., kadının arabaya binmemesi üzerine olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürüyor. Kadının kendisini sürekli rahatsız eden Sadık Ş. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Korku dolu anlar cep telefonuna yansıdı. Kadının çektiği görüntülerde Sadık Ş.'nin kadına silah doğrultarak arabaya bindirmeye çalıştığı, tehdit ve sinkaflı kelimeler ettiği anlar yer alıyor.

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