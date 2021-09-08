Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" | Video

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini dakikalarca darp eden şahıs, daha sonra tabancayla yaraladı. Yardım etmek isteyenleri de vurmakla tehdit eden şahıs, yaralı kadının kocasının elinden silahı alması ve çevredekilerin hamlesiyle kıskıvrak yakalandı.