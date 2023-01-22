Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video

Kırşehir’de bir kişi, boşanmak üzere olduğu öğrenilen eşini 10 kurşunla öldürdükten sonra intihar etti. Dehşet anlarının saniye saniye görüntülendiği olayda şahsın yerde yatan eşinin başına ateş ettiği, ardından tabancayı kendi başına doğrultarak intihar ettiği görüldü.