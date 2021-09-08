Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı: O anlar kamerada | Video
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Şişli'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Kadının taksiye yaka paça bindirilme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.