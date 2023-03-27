Video Yaşam Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video

Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video

27.03.2023 | 13:25

Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için yanına giden adam, kadını boşanmaması için tehdit etti. Adam, kadının yakınları tarafından dakikalarca sopa ile dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için yanına giden henüz kimliği bilinmeyen adam, kadını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine kadın, yakınlarını olay yerine çağırdı. Sokağa gelen şahıslardan biri eline aldığı sopa ile adamı dakikalarca dövdü. Yerde kalan adamın başında durarak bağırmaya ve vurmaya devam eden şahsı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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