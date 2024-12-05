Boşanma aşamasındaki eşinin evinde bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkıştı | Video
Ankara’da hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve giden şahıs, bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Polislerin ikna çalışmaları sonucu bıçağı bırakan şahıs, teslim oldu.
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