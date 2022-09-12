Video Yaşam Boşanma aşamasındaki karısını defalarca kez böyle bıçaklamış | Video
Boşanma aşamasındaki karısını defalarca kez böyle bıçaklamış | Video

Boşanma aşamasındaki karısını defalarca kez böyle bıçaklamış | Video

12.09.2022 | 17:06

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Sakarya’da boşanmak üzere olduğu karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani kocanın yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani koca yaşattığı dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 2 çocuk sahibi olan kadını bıçak darbeleriyle ağır yaraladıktan sonra bölgeye gelen polis ekiplerinin ikazı neticesinde duran ve gözaltına alınan cani kocanın yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şahsın kadına saldırması ve bıçaklamaya başlaması, vatandaşların kaçması, işletme sahiplerinin şahsa müdahalesi ve birlikte yere düşmesi, kadının kanlar içinde diğer dükkana girmesi, şahsın kadının peşinden koşarak dükkana girmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU?
Olay, 7 Eylül günü sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B.(31) ile Ş.B.(25), davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralı kadının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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