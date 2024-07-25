Boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını vurarak öldürdü | Video
Mersin'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü.
Cinayetin ardından şüpheli Musa Ö., jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Kütahya'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı | Video 25.07.2024 | 13:27
01:53
Pompalı tüfekle yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2024 | 12:06
01:06
01:27
Taksim'de döner ustası lavaşları dizdiği sırada tabureden düştü | Video 25.07.2024 | 12:52
03:22
Esenyurt’ta kedi maması tartışması kamerada | Video 25.07.2024 | 12:52
00:27
Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın | Video 25.07.2024 | 13:05
02:13
Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarında çürümüş ceset bulundu | Video 25.07.2024 | 12:52
00:08
02:59
Kontrolden çıkan otomobil durağa böyle daldı: 1 ölü | Video 25.07.2024 | 11:19
02:13
Tamir edilen telefon, bomba gibi patladı | Video 25.07.2024 | 11:09
00:47
01:45
Turizm sezonunda İstanbul’da 6 ton sahte içki ele geçirildi | Video 25.07.2024 | 10:39
00:27
03:49
Porsuk Çayı'nda tedirgin eden görüntü: Ölü balıklar yüzüyor | Video 25.07.2024 | 10:24
00:28
02:43
Arnavutköy’de oto tamirhanede çatışma: 2 yaralı | Video 25.07.2024 | 10:06
03:29
03:30
02:30
Beylikdüzü’nde sokak köpekleri park halindeki arabayı parçaladı | Video 25.07.2024 | 10:24
00:45
Pendik'te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada | Video 25.07.2024 | 10:24