Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca adliyede | Video 09.03.2023 | 16:15 Ordu’da boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldüren koca, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı ablasının evinde yakalandı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan kocasının yaşadığı eve gelen Yeliz Gültaş (32) ile eşi Muhammer Gültaş (47) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş'ı 10 yerinden bıçakladı. Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.evredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve Şemsettin ve Günay Çalkaya çiftinin çocuklarından birisi olan 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Ortaköy Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Olayın ardından kaçtığı motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Muhammer Gültaş, cenaze töreninin düzenlendiği Ortaköy Mahallesi'nde, ablasının evinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, dün gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.Karakoldaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Gültaş adliyeye çıkarıldı.