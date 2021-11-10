Boşanma aşamasındaki Kemal Gülman ve Feryal Gülman uçakta karşılaştı! Kemal Gülman: Belasını arıyor! | Video
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Ünlü iş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki senedir kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile birlikte. Boşanma aşamasında olan Kemal Gülman ve Feryal Gülman çiftinin arasında ise bugün yeni bir kriz daha patlak verdi. Kemal Gülman sevgilisi Eda Cideli ile Fransa dönüşü uçakta eski eşi Feryal Gülman ile karşılaştı. İş insanı kendisini görüntüleyen muhabirlere yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte ayrıntılar...