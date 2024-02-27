Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki olduğu kadının baba evine giden şahıs, silahla önce genç kadını daha sonrasında ise kendisini vurdu. 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç kadının sosyal medya üzerindeki son paylaşımları ise dikkat çekti.
Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var" son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.
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